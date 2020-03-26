Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: В магазинах установили санитайзеры

26 Март 2020 2020-03-26T10:31:22+03:00

Маленькие магазины шаговой доступности тоже стараются обеспечить своих покупателей если не специальными гелями для обработки рук, то одноразовыми дезинфицирующими салфетками, сказали в мэрии Фото: предоставлено пресс-службой

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Заместитель главы администрации города Курска Эдуард Кудрявцев объехал магазины торговых сетей, работающих в областном центре. Он проверил наличие в магазинах средств для дезинфекции рук покупателей, сказали в мэрии.

- Санитайзеры установлены практически во всех торговых точках города, остальные – сделают это в ближайшее время. Маленькие магазины шаговой доступности тоже стараются обеспечить своих покупателей если не специальными гелями для обработки рук, то одноразовыми дезинфицирующими салфетками, - заверили в горадминистрации.

Жидкости в санитайзерах пополняются по мере необходимости. Кстати, торговые точки стараются использовать гипоаллергенные средства. Постоянно проводится санитарная обработка торговых залов, тележек, корзин, холодильников, весов самообслуживания и кассовых зон.

- Мы проверяем не только наличие санитайзеров. С 16 марта мы ежедневно мониторим цены на социально значимые товары во всех крупных торговых сетях, - рассказал Эдуард Кудрявцев. - Кроме того, сотрудники городской администрации регулярно объезжают магазины, чтобы сопоставить ту информацию, которую они нам предоставляют и фактические цены. Работу эту мы продолжим.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

ИСТОЧНИК KP.RU