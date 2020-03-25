Куряне предлагают свое изобретение для борьбы с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T20:32:46+03:00

Информация о готовых работающих решениях будет передана в оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом Фото: из открытых источников

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Команда конкурса «Цифровой прорыв» флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей» запустила поиск ИТ-решений и команд-волонтеров, которые могут помочь стране в борьбе с коронавирусом. Проект присоединился к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Несмотря на то, что поиск решений запустили несколько дней назад, инициатива нашла большой отклик среди IT-специалистов и проектных команд: получено уже более 20 разработок.

Рассматриваются изобретения от финалистов конкурса прошлого сезона и новых участников 2020 года. В их числе и курский проект HELI Technology – браслет, который снимает показатели состояния здоровья человека (более десяти параметров), помогает выявить проблемы с легкими.

- В браслет мы внедрили свое программное обеспечение, которое работает на основе искусственного интеллекта. В новой версии устройства, распознав симптомы, мы сможем выявить наличие проблем в работе дыхательной системы. Данный комплекс связан с мобильном приложением, которое дает рекомендации для обращения к врачам и может проинформировать близких о состоянии здоровья, - рассказал Андрей Гришин, руководитель компании, которая разработала устройство.

- Мы собираем инициативы в области здравоохранения, медицины, анализа данных и статистики, дистанционного образования и дистанционной помощи – все, что может быть полезно государству и обществу, чтобы противостоять этому вызову. Среди предложенных разработок проекты участников первого сезона конкурса «Цифровой прорыв». Уже есть интересные решения, которые могут быть внедрены, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Все проекты пройдут экспертизу, а информация о готовых работающих решениях будет передана в оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, а также в Минкомсвязь и Минобрнауки России для включения в список рекомендательных сервисов и последующего внедрения.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

ИСТОЧНИК KP.RU