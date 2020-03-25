2020-03-25T18:33:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: бюро медсоцэкспертизы будет заочно освидетельствовать курян

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян призывают ограничить посещение общественных местКурян призывают ограничить посещение общественных местФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с риском распространения в Курской области коронавирусной инфекции бюро медико-социальной экспертизы будет проводить медицинское освидетельствование курян преимущественно в заочном порядке, сообщили в администрации региона.

При проведении МСЭ заочно решения выносятся на основании медицинских документов, сформированных организациями здравоохранения Курской области.

Подробности можно узнать по телефонам: 8 (4712) 57-20-14, 8 (4712) 57-02-33 и по электронной почте msexpertkursk@gmail.com.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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