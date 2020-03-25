2020-03-25T18:20:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Курске из-за коронавируса: растет число людей, которые попали под наблюдение

В регионе предпринимаются особые меры в связи с карантином по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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Пока официально больных коронавирусом в регионе нетПока официально больных коронавирусом в регионе нетФото: Светлана ВОЛКОВА
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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 15:30 25 марта, в Курской области не выявлено ни одного заболевшего.

Однако выросло число тех, кто находится под наблюдением по коронавирусу. Под медицинским наблюдением сейчас 273 человека, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Медицинское наблюдение снято с 105 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся три человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 24 человека с ОРВИ, которые приехали из-за границы.

Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные.

Как сообщала ранее КП, в Курске с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу на Театральной площади будет работать мобильный комплекс для исследования желающих на коронавирусную инфекцию.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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