Карантин в Курске из-за коронавируса: растет число людей, которые попали под наблюдение
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 15:30 25 марта, в Курской области не выявлено ни одного заболевшего.
Однако выросло число тех, кто находится под наблюдением по коронавирусу. Под медицинским наблюдением сейчас 273 человека, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Медицинское наблюдение снято с 105 человек.
В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся три человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 24 человека с ОРВИ, которые приехали из-за границы.
Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные.
Как сообщала ранее КП, в Курске с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу на Театральной площади будет работать мобильный комплекс для исследования желающих на коронавирусную инфекцию.
Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.
Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.
В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.
ИСТОЧНИК KP.RU