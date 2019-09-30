СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-30T17:49:56+03:00

Акция направлена на оказание всесторонней помощи пожилым и одиноким людям Фото: Из архива "КП"

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С 1 по 10 октября в Курской области пройдет Декада пожилого человека. Акция направлена на оказание всесторонней помощи пожилым и одиноким людям. Пенсионерам помогут заготовить дрова, доставить топливо, отремонтируют жилье, наведут порядок на приусадебных участках.

Кроме того, состоятся концерты, вечера отдыха, встречи ветеранов с молодежью. 1 октября в 14:30 в арт-пространстве «Луна» в Манеже оркестр регионального управления Росгвардии проведет музыкальный вечер для людей элегантного возраста.

2 октября в 17:00 в концертно-творческом центре «Звездный» состоится танцевальный вечер. Для гостей выступит духовой оркестр. Музыкальные программы для пожилых людей здесь будут проходить каждую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU