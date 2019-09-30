В Курске открывается танцевальный сезон для пожилых людей

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-30T15:43:49+03:00

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С начала октября концертно-творческий центр «Звездный» открывает осенне-зимний сезон танцевальных вечеров для пожилых людей. Танцоры элегантного возраста с наступлением холодов перемещаются из парка Героев Гражданской войны в стены уютного центра.

Здесь профессиональные коллективы и солисты будут исполнять для них любимые песни прошлых лет, известные инструментальные мелодии и танцевальные композиции. Куряне смогут послушать хорошую музыку, потанцевать, отдохнуть в теплой компании и зарядиться бодростью на всю неделю.

Открытие танцевального сезона состоится 2 октября 2019 года в 17:00. Для гостей выступит духовой оркестр. Мероприятия будут проходить проходят в МБУК КТЦ «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) каждую среду с 17:00 до 19:00. Телефон для справок: 54-82-25.

ИСТОЧНИК KP.RU