2019-09-30T15:43:49+03:00
Звезды

В Курске открывается танцевальный сезон для пожилых людей

2 октября курян элегантного возраста приглашают на танцпол
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Открытие танцевального сезона состоится 2 октября 2019 года в 17:00Открытие танцевального сезона состоится 2 октября 2019 года в 17:00
Изменить размер текста:

С начала октября концертно-творческий центр «Звездный» открывает осенне-зимний сезон танцевальных вечеров для пожилых людей. Танцоры элегантного возраста с наступлением холодов перемещаются из парка Героев Гражданской войны в стены уютного центра.

Здесь профессиональные коллективы и солисты будут исполнять для них любимые песни прошлых лет, известные инструментальные мелодии и танцевальные композиции. Куряне смогут послушать хорошую музыку, потанцевать, отдохнуть в теплой компании и зарядиться бодростью на всю неделю.

Открытие танцевального сезона состоится 2 октября 2019 года в 17:00. Для гостей выступит духовой оркестр. Мероприятия будут проходить проходят в МБУК КТЦ «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) каждую среду с 17:00 до 19:00. Телефон для справок: 54-82-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куряне смогут попасть на прием к начальнику таможни
В Курской области насмерть сбили двух пешеходов
В курских школах пройдут учебные эвакуации
В Курской области проверят систему оповещения
Руководство курского СК проведет прием в Рыльске
Под Курском насмерть разбился мотоциклист
На улицах Курска установили более 4200 новых светильников
За минувшие выходные мошенники отобрали у курян более 400 тысяч рублей
В курской филармонии выступит дуэт из столицы
В Курске в ДТП пострадал годовалый малыш
Курянин "слил" более тонны топлива
В Курске открылся новый сезон проекта "Кино в театре"
Курские огнеборцы спасли на пожаре 94-летнюю бабушку
Под Курском в лобовой аварии ранения получили три человека
В Курске стартует интересный арт-проект
Под Курском пропал 33-летний мужчина
Мультиформатный фонтан от Сбербанка – для жителей Курска
Под Курском в ДТП погиб грудной ребенок
Сотрудницу курской стоматологии обвиняют в краже крупной суммы денег
В Курске пройдет ночной крестный ход
Куряне могут анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию
В Курске заработал светомузыкальный фонтан на Театральной площади
В Курске ночью горела квартира - есть пострадавший
В Курске прошел фестиваль аэростатов
В Курске прошла сельскохозяйственная ярмарка
Курск отмечает 987-й день рождения
В Курске проходит акция "Белый цветок"
В воскресенье в Курской области ожидается дождь и туман