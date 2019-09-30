2019-09-30T16:59:13+03:00
Звезды

Оркестр Росгвардии приглашает пожилых курян на вечер отдыха

Мероприятие состоит в «Манеже»
Яна ШЕЛЕСТ
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Музыкальный вечер состоится во вторник, 1 октября в 14:30 минут в арт-пространстве «Луна»Музыкальный вечер состоится во вторник, 1 октября в 14:30 минут в арт-пространстве «Луна»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках Международного дня пожилых людей проводит Всероссийскую акцию «Заботой согреем сердца».

В рамках акции в Курске 1 октября оркестр регионального управления Росгвардии под руководством дирижера майора Евгения Улезко представит полуторачасовую музыкальную программу в Манеже.

Для курян исполнят танцевальные композиции: вальс, танго, фокстрот, а также известные песни прошлых лет. Куряне смогут насладиться прекрасной музыкой, а также потанцевать.

Музыкальный вечер состоится во вторник, 1 октября в 14:30 минут в арт-пространстве «Луна», ТЦ «Манеж», 3 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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