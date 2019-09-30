Оркестр Росгвардии приглашает пожилых курян на вечер отдыха
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках Международного дня пожилых людей проводит Всероссийскую акцию «Заботой согреем сердца».
В рамках акции в Курске 1 октября оркестр регионального управления Росгвардии под руководством дирижера майора Евгения Улезко представит полуторачасовую музыкальную программу в Манеже.
Для курян исполнят танцевальные композиции: вальс, танго, фокстрот, а также известные песни прошлых лет. Куряне смогут насладиться прекрасной музыкой, а также потанцевать.
Музыкальный вечер состоится во вторник, 1 октября в 14:30 минут в арт-пространстве «Луна», ТЦ «Манеж», 3 этаж.
ИСТОЧНИК KP.RU