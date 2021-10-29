Какие организации в Курске продолжат работу в локдаун?

Курян призывают пройти вакцинацию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, в Курской области ужесточены коронавирусные ограничения на период нерабочих дней. Редакцию претерпело постановление губернатора региона «О режиме нерабочих дней на территории Курской области». Ранее они были установлены на период с 25 октября по 7 ноября.

Документ определяет, что в этот период продолжат работу в том числе следующие организации:

– государственные органы Курской области и органы местного самоуправления Курской области, государственные и муниципальные предприятия, учреждения и организации;

– организации, оборудование которых предназначено для непрерывного производственного процесса;

– те, кто осуществляет деятельность в сфере общественного питания, при условии обслуживания навынос; а также организации, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, хостелах для проживающих в них граждан; точки общественного питания работников организаций;

– медицинские организации, за исключением оказания стоматологических услуг, но экстренную помощь оказывать продолжат;

– аптечные организации, специализированные магазины, реализующие товары медицинского назначения, оптику;

– организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, рекомендуемый перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%;

– организации, выполняющие неотложные работы (оказывающие неотложные услуги) в условиях чрезвычайной ситуации;

– осуществляющие неотложные ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы;

– предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, почтовые отделения;

– нотариусы;

– научные и образовательные организации;

– гостиницы;

– ветеринарные клиники;

– СМИ;

– осуществляющие перевозки пассажиров и багажа;

– операторы связи.

С полным перечнем работающих организаций можно ознакомиться в постановлении (https://kursk.ru/region/control/documents/document-148633/). Документ вступает в силу 30 октября 2021 года.

Образовательный процесс будет организован в дистанционном виде.

Приостановлено также оказание госуслуг в помещениях органов государственной власти региона. Исключение составит регистрация рождения; расторжения брака, если дата назначена в период с 30 октября по 7 ноября; государственная регистрации смерти. Сохранится оказание услуг в электронном виде.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в регионе 479 699 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 431 169. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 092 человека, на ИВЛ – 173 (15 – инвазивная, 158 – неинвазивная). По данным оперштаба на 29 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 65493 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 341 - за последние сутки.