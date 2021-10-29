Полностью завершили вакцинацию от ковид более 431 тысяч курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в регионе 479 699 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 431 169.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 092 человека, на ИВЛ – 173 (15 – инвазивная, 158 – неинвазивная). По данным оперштаба на 29 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 65493 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 341 - за последние сутки.