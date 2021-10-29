Локдаун в Курске: закрывают магазины, кинотеатры и кафе

Курян призывают сделать прививку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заболеваемость COVID-19 в Курской области ежедневно бьет антирекорды

Решением оперштаба в регионе введены дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. С 30 октября по 7 ноября не будут работать:

• Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита. Они смогут обслуживать клиентов только на вынос и организовывать доставку

• Все магазины, кроме аптек и продуктовых, а также объектов торговли, ассортимент которых минимум на 30% состоит из товаров первой необходимости. При этом на доставку смогут работать все

• Салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны и прочие организации, оказывающие бытовые услуги

• ФОКи, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны

• Кинотеатры, концертные залы и другие развлекательные организации

• Театры и музеи

• Библиотеки, площадки для тренингов и лекций

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Что еще?

• Стоматологиям разрешено оказывать только экстренную помощь

• С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переводится на дистанционный режим

• Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат обучение в дистанционном режиме

• Дежурные группы в детских садах также продолжат работу

Губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях обратился к курянам: - Друзья, ситуация очень серьезная. Сейчас мы без преувеличения ведем войну с вирусом! Несмотря на то, что мы живем с ковидом уже почти два года, менее опасным он не стал. Наоборот, вирус мутирует, появились десятки новых штаммов. Причем высока вероятность, что с каждым разом болезнь будет проходить все тяжелее.

Единственный способ защитить себя и своих близких от болезни — вакцинация. Пожалуйста, потратьте немного своего времени и поставьте прививку.

Но должно пройти время, чтобы благодаря вакцине у вас выработался иммунитет. В ближайшие недели ограничьте контакты, старайтесь проводить время дома.

По данным оперштаба на 29 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 65493 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 341 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе скончались от ковид 1 608 человек. В том числе за последние сутки - мужчина - 60 лет; женщины - 64, 69, 71, 82, 96 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.