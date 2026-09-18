В результате атак ВСУ под Курском двое ранены, нет света в восьми населенных пунктах

Опасность атаки БПЛА в регионе отменили в 06.30. утра, но менее чем через час объявили вновь Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 17 сентября до 9:00 18 сентября, над Курской областью сбито 196 беспилотников ВСУ различного типа. 90 раз противник применил артиллерию по отселенным районам Курской области за сутки и семь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате в Курской области, как уже сообщала КП, пострадали два человека. В поселке Коренево Кореневского района 68-летний мужчина, у него диагностировали проникающее осколочное ранение левого глаза.

В селе Песчаное Беловского района пострадал 38-летний мужчина. У него травмы головы, а также закрытый перелом левой ключицы.

Кроме того, в Беловском районе поврежден объект энергетики, нарушено электроснабжение в восьми населенных пунктах Беловского района. Восстановительные работы начнут проводить, когда позволит оперативная обстановка. Накануне в результате ударов ВСУ в Курской области без света оставались более 40 тысяч потребителей. Было частично нарушено электроснабжение в четырех районах области: Обоянском, Беловском, Большесолдатском и Октябрьском. Под отключение попали 53 населенных пункта.

В слободе Белой Беловского района Курской области повреждена крыша недействующей АЗС.

Сейчас по всей Курской области снова объявлена авиационная опасность. Также в регионе действует опасность атаки беспилотников. Силы и средства российской ПВО на территории региона приведены в готовность для отражения возможной атаки.

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