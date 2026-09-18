Еще трое курян ранены в результате атак ВСУ

В регионе сохраняется опасная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Три человека ранены в курском приграничье из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В райцентре Коренево Кореневского района ранен 68-летний мужчина. У него врачи диагностировали проникающее осколочное ранение левого глаза.

В селе Песчаное Беловского района Курской области у 38-летнего мужчины травмы головы, а также закрытый перелом левой ключицы.

Кроме того, дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. В результате 41-летний мужчина получил слепое осколочное ранение в области шеи, а также осколочное ранение правого плеча и акубаротравму. Он самостоятельно добрался в Курск к врачам.

Все трое госпитализированы в Курскую облбольницу.