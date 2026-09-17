Атака ВСУ на Курскую область: ранена женщина, повреждены ЛЭП, дома и автомобиль

В регионе уже несколько суток не отменяют опасность атаки БПЛА Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 16 сентября до 09:00 17 сентября, над Курской областью сбито 258 беспилотников ВСУ различного типа, сообщил глава региона Александр Хинштейн. 67 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в поселке Коренево Кореневского района Курской области 16 сентября ранена 52-летняя женщина. У нее врачи обнаружили слепое осколочное ранение правой ноги. Первая помощь ей была вчера оказана на месте, а от госпитализации в Курск женщина отказалась. Также в районном центре сгорели дом и гараж.

В Обоянском районе Курской области также есть разрушения. Там повреждена линия электропередач (ЛЭП). Из-за этого было частично нарушено электроснабжение в четырех районах Курской области: Обоянском, Беловском, Большесолдатском и Октябрьском районах. Без света были 53 населенных пункта, это свыше 13,7 тысяч потребителей. На данный момент без электричества остается часть приграничного Беловского района, это около 1 650 потребителей. В основной части населенных пунктов свет вернули.

Кроме того, подача электроэнергии была нарушена в Железногорском и Дмитриевском районах. Там без света оставались 143 населенных пункта, это свыше 28,6 тысяч потребителей. Электроснабжение там восстановлено по резервной схеме, сообщает оперативный штаб региона.

В деревне Пасерково Железногорского района Курской области посечена входная дверь дома.

В селе Михайловка Рыльского района Курской области повреждены два частных дома и автомобиль. В селе Успешное - кровля дома.

По всей Курской области с 6 сентября непрерывно сохраняется опасность атаки беспилотников. Силы и средства российской ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее КП сообщила, что накануне ВСУ несколько дней подряд совершали массированные атаки на Курск. В результате в областном центре были ранены четыре человека, повреждены частные дома и МКД, уничтожено несколько десятков гражданских автомобилей.

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