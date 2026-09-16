Под Курском в результате атак ВСУ разбиты три дома и автомобиль

Повреждения есть в Рыльском и Глушковском районах области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 15 сентября до 9:00 16 сентября, в Курской области сбито сто беспилотников ВСУ различного типа. 16 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и семь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак ВСУ в селе Успешное Рыльского района Курской области повреждены фасад и остекление дома, а также автомобиль. В селе Михайловка разбита кровля дома.

В селе Нижний Мордок Глушковского района также повреждена крыша частного дома.