ВСУ снова атаковали Курск: есть раненые, разбиты дома, административное здание и около 30 автомобилей

ВСУ вторые сутки подряд атакуют Курск Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 14 сентября до 9:00 15 сентября, над Курской областью российская система ПВО сбила 114 беспилотников ВСУ различного типа. 48 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и восемь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в Курске ранены два человека. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, у 38-летнего мужчины слепое осколочное ранение плеча, а у 42-летнего — ранение уха. Им оказали медицинскую помощь, но от госпитализации раненые отказались.

В результате атак за минувшие сутки в Курске у четырех частных домов повреждены фасады и забор. У одного из частных домов в Курске разбита газовая труба. Из-за этого подачу газа в дом приостановили. Как пообещал глава региона, ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Также власти окажут помощь в восстановлении.

Из-за падения обломков БПЛА в Курске повреждены и уничтожены возгоранием около трех десятков автомобилей. Кроме того, повреждено остекление административного здания.

В приграничном городе Рыльске Курской области поврежден автомобиль. В селе Успешное Рыльского района Курской области повреждены кровля, фасады двух частных домов.

Напомним, что сутками ранее над Курском российская система ПВО сбила ракету ВСУ. В результате также два человека были ранены. Повреждены здания детсада и психиатрической больницы в центре города. Также разбито остекление в десятках квартир в Центральном округе Курска.

Утром 13 сентября еще две крылатые ракеты ВСУ были сбиты в пригороде Курска. Там также были разбиты автомобили и дома.

Опасность атаки беспилотников сохраняется в Курской области с 6 сентября. Отбоя с тех пор не было.

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