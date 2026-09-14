Ракетная атака на Курск 14 сентября: два человека ранены, повреждены 40 квартир, детсад и психбольница

Сигнал ракетной тревоги прозвучал по всей Курской области в четвертом часу утра Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

КП уже сообщала о массированной атаке ВСУ на Курск и окрестности. Напомним, накануне, 13 сентября, в пригороде Курска российская система ПВО сбила две крылатые ракеты ВСУ. Это произошло утром 13 сентября. Тогда были зафиксированы повреждения в поселке Юбилейный Курского района. Там разбиты два автомобиля и три дома. В домах повреждены фасад, а также кровля, остекление и забор. Еще пять домов повреждены в частном секторе в черте города Курска.

Ночью 14 сентября ракетная атака на город повторилась. На этот раз пострадали не только здания и машины, но и люди. Ранены двое мужчин 46 лет и 31 года. Разрушения есть в центре Курска.

14 сентября чиновники Правительства региона объехали ряд объектов, попавших под обломки ракеты. По последним данным в детском саду разбиты девять окон, входная дверь, также немного повело кровлю здания.

На окна здесь была наклеена бронепленка, благодаря ей стекла не так сильно рассыпались. Родители о ЧП оповещены. В садик ходит 93 ребенка, их в понедельник решили оставить дома. Как вариант, на время ремонта малышей могут перевести в соседние детские садики.

В высотке на улице Дружининской выбиты окна. Любопытно, что сюда же «прилетало» уже два года назад. В этот раз также в этом районе посекло 12 автомобилей. Кроме того, повреждено здание психиатрической больницы, там разбиты окна, фасад. Пациентов не перевозили, они продолжают лечиться в дневном стационаре.

На утро 14 сентября специалисты зафиксировали уже около 70 обращений, всего по последним данным пострадало около 40 квартир в многоэтажках города.

Как сообщили в правительстве региона, по всем адресам сейчас работают комиссии. Работы по восстановлению разрушенного власти обещают начать на этой неделе.

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