За сутки ВСУ 22 раза аатковали Курскую обалсть с помощью взрывных устройств

В регионе сохраняется сложная оператитвная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 09:00 11 сентября до 09:00 12 сентября над Курской областью сбито 92 беспилотника ВСУ различного типа. 50 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 22 раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак, к глубокой скорби, в поселке Глушково Глушковского района Курской области погиб 37-летний мужчина, сообщил оперативный штаб региона.

В селе Песчаное приграничного Беловского района повреждены три частных дома, три легковых машины, хозпостройка, еще один автомобиль уничтожен.

В селе Михайловка Рыльского района также уничтожен автомобиль.