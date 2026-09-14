ВСУ атаковали Курск, есть раненые, повреждены дома, машины, детсад и детский лагерь

Разрушения есть в Центральном округе города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 14 сентября ВСУ атаковали город Курск. Российская система ПВО сбила крылатую ракету, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Из-за падения обломков сбитой ракеты есть последствия на земле. Предварительно, в Центральном округе Курска повреждены остекление в квартирах трех многоквартирных домах и в восьми частных, а также в административном здании, детском саду и лагере «Олимпиец», посечено около шести автомобилей.

К сожалению, есть раненые. Травмы получили два человека. У 46-летнего и 31-летнего мужчин минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения. Они госпитализированы в Курскую областную больницу.

На местах падения обломков уже отработали оперативные службы. 14 сентября на место ЧП выедут комиссии, чтобы зафиксировать полностью ущерб. Власти обещают помочь всем, у кого пострадало имущество.

Курян и гостей региона просят не приближаться к обломками, так как это может быть крайне опасно.

Накануне, 14 сентября, в пригороде Курска система ПВО сбила еще две крылатые ракеты. По результатам проведенных обходов тогда были зафиксированы следующие повреждения: в поселке Юбилейный Курского района разбиты два автомобиля и три дома. В домах повреждены фасад, кровля, остекление и забор. Еще пять домов повреждены в частном секторе в черте Курска.

Комиссия там также оценит ущерб.

Всего за минувшие сутки, с 9:00 13 сентября до 9:00 14 сентября, над регионом сбито 208 беспилотников различного типа. 125 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 35 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в деревне Духовец Курского района повреждены фасад и остекление дома, пять автомобилей. В деревне Новоивановка Рыльского района уничтожен сарай.

Ночью 14 сентября по всей Курской области снова звучали сирены тревоги. В регионе была объявлена ракетная опасность. Отой дали через восемь минут, в 03.33 по Москве.

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