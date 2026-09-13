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НовостиПроисшествия13 сентября 2026 8:29

Система ПВО сбила над Курском две крылатые ракеты

Повреждены автомобили и несколько домов
Анна ГРЕБЕНКИНА

Система ПВО сбила над Курском две крылатые ракеты утром 13 сентября. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По данным властей, в результате падения обломков в поселке Юбилейный Курского района поврежден автомобиль. Оказались посечены фасады, остекление двух частных домов.

Обломки также упали на нескольких улицах Курска: есть незначительные повреждения трёх домов.

-На местах работают оперативные службы. После обязательно выедут комиссии по оценке, чтобы зафиксировать ущерб — поможем с восстановлением, - добавил губернатор.