Система ПВО сбила над Курском две крылатые ракеты утром 13 сентября. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По данным властей, в результате падения обломков в поселке Юбилейный Курского района поврежден автомобиль. Оказались посечены фасады, остекление двух частных домов.

Обломки также упали на нескольких улицах Курска: есть незначительные повреждения трёх домов.

-На местах работают оперативные службы. После обязательно выедут комиссии по оценке, чтобы зафиксировать ущерб — поможем с восстановлением, - добавил губернатор.