ВСУ атаковали четыре района Курской области, разрушены дома, магазины, сгорело поле

За сутки над регионом сбили 168 БПЛА Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 21 сентября до 9:00 22 сентября, над Курской областью сбито 168 беспилотников ВСУ различного типа. 60 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 28 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в слободе Белой Беловского района Курской области повреждена линия электропередачи. Электроснабжение там уже восстановлено. В селе Малое Солдатское разбиты крыша, фасад и остекление дома, а также четыре автомобиля. А в поселке Сосновый Бор — крыша дома. В селе Гочево во время атак ВСУ уничтожен автомобиль, в деревнях Лошаковка и Корочка - еще два автомобиля, повреждено остекление домовладения.

В селе Дурово и деревне Романово Рыльского района Курской области повреждены летняя кухня и частный дом.

В результате падения обломков БПЛА в Курске повреждены крыша, фасад и остекление дома, а в селе Букреевка Курского района разбиты остекление и забор дома.

В приграничном Хомутовском районе Курской области в селе Жеденовка и поселке Красная Стрелица на территории крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) повреждены крыша и фасад зерноочистительного комплекса, а также оборудование, сгорело поле. В селе Калиновка повреждены крыша продуктового магазина и магазина автозапчастей.

Накануне в результате атак ВСУ в приграничном регионе три человека получили ранения. 21-летний парень пострадал в приграничном Хомутовском районе, 64-летний мужчина и 51-летняя женщина были ранены в Беловском районе области.

Ночью 22 сентября по всей Курской области дали отбой авиационной опасности, но уже через несколько часов, в 08.43 по Москве ее объявили вновь. Также по всему региону с 20 сентября сохраняется опасность атаки беспилотников. Силы и средства российской ПВО сейчас приведены в боеготовность на территории ргеиона.

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