Атака ВСУ на Курскую область: ранены трое, разбиты вышка сотовой связи, объект энергетики, дома и автомобили

ВСУ продолжают в ежедневном режиме атаковать регион Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Голосование на выборах-2026 в Курской области проходило в условиях сложной оперативной обстановки. В регионе продолжаются постоянные атаки ВСУ, над населенными пунктами то и дело кружат беспилотники.

Так, за минувшие сутки, с 9:00 20 сентября до 9:00 21 сентября, в Курской области сбито 169 беспилотников ВСУ различного типа. 123 раза противник за это время применил артиллерию по официально отселенным районам области и 29 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в Курской области за сутки ранены три человека. Это 21-летний парень в приграничном Хомутовском районе, 64-летний мужчина и 51-летняя женщина также в приграничном в Беловском районе области.

В городе горняков Железногорске повреждены фасад и остекление здания пожарного пункта предприятия. А в Курске разбиты остекление веранды и фасад дома.

В городе Льгове также поврежден фасад дома.

В приграничном Рыльском районе в результате атак был поврежден объект энергетики. Без электричества остались около 500 жителей трех населенных пунктов. Как сообщили в правительстве региона, бригады приступят к восстановлению в ближайшее время. В селе Степановка Рыльского района повреждены кровля и оборудование свинокомплекса.

В селе Вишнево, а также в деревнях Корочка и Лошаковка Беловского района повреждены фасад, остекление летней кухни и домовладения, два автомобиля. На автодороге слобода Белая-Бобрава под удар попал автомобиль сельхозпредприятия.

В деревне Малое Городьково Конышевского района разбита вышка сотовой связи. В селе Ольховка Хомутовского района Курской области повреждена крыша многоквартирного дома.

Сейчас по всей Курской области сохраняются режимы опасности атаки БПЛА и авиационной опасности. В 05.16 по Москве 21 сентября по всему региону звучали сигналы ракетной опасности. Отбой дали спустя примерно час.

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