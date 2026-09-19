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НовостиПолитика19 сентября 2026 18:09

Под Курском в результатае атак ВСУ ранены двое мужчин

Также ВСУ нанесли удар по Льгову 19 сентября
Светлана ВОЛКОВА

В rурском приграничье пострадали два человека от атак ВСУ 19 сентября, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в деревне Сухая Рыльского района Курской области. В результате ранен 60-летний мужчина. Он получил сочетанное осколочное ранение головы, а также шеи, груди и рук.

Накануне в селе Званном Глушковского района был ранен 63-летний мужчина.

Он получил закрытую черепно-мозговую, а также акубаротравму, сотрясение мозга, перелом малоберцовой кости правой ноги и множественные осколочные ранения.

На машине скорой помощи раеных мужчин в состоянии средней степени тяжести доставили в Курскую областную больницу.

Также 19 сентября БПЛА атаковал город Льгов Курской области. Там повреждены магазин и три автомобиля.