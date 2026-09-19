За сутки в результате атак ВСУ в Курской области один человек погиб и пять ранены

В регионе сохраняется напряженная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 18 сентября до 09:00 19 сентября, в Курской области сбито 180 беспилотников ВСУ различного типа. 90 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и десять раз беспилотники ВСУ атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Как уже сообщала КП, в результате атак в селе Белица Беловского района Курской области погиб 69-летний мужчина. Трагедия произошла в результате атаки на частный дом.

Кроме того, ранено за сутки еще пять человек.

В селе Гочево Беловского района пострадали трое мужчин. У 65-летнего, 55-летнего и 45-летнего мужчин диагностировали слепые осколочные ранения.

На хуторе Звягин Рыльского района ранена 68-летняя женщина, а в Курске — 69-летний мужчина, работник ПАТП. В Курске на территории автобусного парка повреждены семь автобусов в результате пятничной атаки. У пострадавшего сотрудника предприятия врачи диагностировали акубаротравму.

Ночью 19 сентября ВСУ атаковали районный центр Дмитриев Курской области. Там повреждено остекление в девяти квартирах МКД.

В селе Колячек Хомутовского района разрушена крыша дома, а в хуторе Звягин Рыльского района — остекление. В поселке Сембаза повреждены крыша дома и автомобиль.

В селе Белица Беловского района у одного дома разбиты крыша, фасад, окна, а второй дом сгорел полностью. На хуторе Ивановский поврежден автомобиль.

Сейчас по всей Курской области снова объявлена авиационная опасность. Жителей и гостей региона призывают быть бдительными. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Кроме того, уже более суток в регионе действует опасность атаки беспилотников.

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