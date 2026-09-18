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НовостиПолитика18 сентября 2026 13:18

В Курске на территории ПАТП взорвался беспилотник

Ранен сотрудник предприятия, повреждены автобусы
Светлана ВОЛКОВА
Мужчине оказали медпомощь

Мужчине оказали медпомощь

Фото: Из архива КП..

18 сентября в Курске мужчина получил акубаротравму после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Беспилотник взорвался на территории ПАТП. По предварительным данным, у пяти автобусов повреждено остекление.

Незначительные травмы получил сотрудник транспортного предприятия. У него акубаротравма. Мужчине оказана медпомощь. На месте сейчас работают оперативные службы. С начала суток в регионе ранены уже пять человек в результате атак ВСУ, один мужчина погиб.