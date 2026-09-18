В Курске на территории ПАТП взорвался беспилотник

Мужчине оказали медпомощь Фото: Из архива КП..

18 сентября в Курске мужчина получил акубаротравму после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Беспилотник взорвался на территории ПАТП. По предварительным данным, у пяти автобусов повреждено остекление.

Незначительные травмы получил сотрудник транспортного предприятия. У него акубаротравма. Мужчине оказана медпомощь. На месте сейчас работают оперативные службы. С начала суток в регионе ранены уже пять человек в результате атак ВСУ, один мужчина погиб.