За минувшие сутки над Курской областью сбили 159 БПЛА, два человека пострадали

За минувшие сутки над Курской областью сбили 159 вражеских беспилотников различного типа. Об этом сообщили в региональном правительстве. 71 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 16 раз дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В деревне Сухая Рыльского района пострадал 30-летний мужчина, в деревне Рыжевка Рыльского района - 41-летняя женщина.

В селе Большенизовцево и деревне Труфановка Рыльского района повреждены крыши домов, в деревне Сухая - автомобиль, в деревне Рыжевка - частный дом.

В слободе Белой оказались повреждены два дома. В поселке Коммунар - три дома, гараж, забор, два автомобиля.

В Льгове повреждены входная дверь и окно продуктового магазина, а также три автомобиля.

В деревне Катырина Октябрьского района посекло остекление дома и машины.