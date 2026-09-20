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НовостиПроисшествия20 сентября 2026 7:28

За минувшие сутки над Курской областью сбили 159 БПЛА, два человека пострадали

71 раз враг применил артиллерию по отселенным районам
Анна ГРЕБЕНКИНА

За минувшие сутки над Курской областью сбили 159 вражеских беспилотников различного типа. Об этом сообщили в региональном правительстве. 71 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 16 раз дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В деревне Сухая Рыльского района пострадал 30-летний мужчина, в деревне Рыжевка Рыльского района - 41-летняя женщина.

В селе Большенизовцево и деревне Труфановка Рыльского района повреждены крыши домов, в деревне Сухая - автомобиль, в деревне Рыжевка - частный дом.

В слободе Белой оказались повреждены два дома. В поселке Коммунар - три дома, гараж, забор, два автомобиля.

В Льгове повреждены входная дверь и окно продуктового магазина, а также три автомобиля.

В деревне Катырина Октябрьского района посекло остекление дома и машины.