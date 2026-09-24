Удар ВСУ по Курску: ранен мужчина, разбиты дом, магазин, гараж и автомобили

Фото: Из архива КП..
За минувшие сутки, с 9:00 23 сентября до 9:00 24 сентября, в Курской области сбит 61 беспилотник ВСУ различного типа. 23 раза противник применил артиллерию по отселенным районам области и четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщили в оперативном штабе региона.
В результате атак в Курске ранен 50-летний мужчина. Как сообщала ранее КП, он попал под удар, когда находился в автомобиле. Пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу. Мужчина получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга и ушиб левого плеча.
Кроме того, по уточненной информации, в Курске разбиты кровля, фасад, а также остекление частного дома, уничтожены гараж, фасад и внутренняя отделка магазина, четыре автомобиля, погрузчик и каток.
В городе Рыльске Курской области поврежден гараж в результате ударов ВСУ. А в деревне Новоивановка Рыльского района разбита крыша дома.
В селе Ольховка Хомутовского района Курской области поврежден автомобиль, а в поселке Колячек — трактор.
Около половины шестого утра по всей Курской области дали отбой опасности атаки беспилотников. Но в 07.45. по Москве 24 сентября опасность атаки БПЛА объявили вновь. А через полчаса была объявлена и авиационная опасность. Сейчас силы и средства российской ПВО приведены в боеготовность на всей территории Курской области.
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