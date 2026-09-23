Атака ВСУ на Курскую область: один человек погиб, трое ранены, повреждены дома, магазины и автомобили

Рано утром 23 сентября по всей Курской области была объявлена ракетная опасность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 22 сентября до 9:00 23 сентября, в Курской области сбито 193 беспилотников ВСУ различного типа. 45 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 24 раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщает оперативный штаб региона.

В результате атак в селе Будки Глушковского района Курской области погиб 50-летний мужчина. Подробности трагедии не сообщаются.

Еще три человека пострадали - ранены мужчины в селе Нижнемахово Суджанского района, а также в Рыльске и слободе Белой Беловского района. Так, в Рыльске ранен 45-летний мужчина, у него акубаротравма. В Белой от дрона ВСУ пострадал 42-летний мужчина, у него также акубаротравма и слепые осколочные ранения левой руки.

В Беловском районе в слободе Белой также разбиты остекление и забор в двух домах, три автомобиля. В селе Бобрава и на автодороге Лошаковка-Грязное повреждены два автомобиля, а в деревне Корочка — уничтожен.

В Рыльске в результате атак ВСУ повреждены два магазина и пять автомобилей.

Напомним, накануне из-за атак ВСУ в регионе сгорело поле, были разбиты дома, магазины и автомобили.

Рано утром 23 сентября по всей Курской области была объявлена ракетная опасность. Сирены тревоги прозвучали в 04.49. по Москве. Отбой дали в 05.19. Авиационная опасность сохраняется на территории приграничного региона уже вторые стуки подряд. Опасность атаки беспилотников в Курской области не отменяли с 20 сентября. Сейчас в регионе силы и средства российской ПВО приведены в боеготовность.

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