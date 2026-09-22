Дроны ВСУ нанесли удары по трем магазинам в курском Рыльске

Фото из архива КП

В Курской области ВСУ нанесли удар по трем магазинам в Рыльске. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

- В результате атак беспилотников в Рыльске загорелась кровля магазина, - рассказал глава Курской области.

Кроме того, вражеские дроны нанесли удары еще по двум магазинам. У одного из них повреждена кровля, на территории другого зафиксированы повреждения пяти автомобилей.

Помимо этого одно транспортное средство повреждено в хуторе Звягин.

- Враг целенаправленно бьет по местам скопления мирных людей. Убедительно прошу местных жителей соблюдать меры безопасности, - подчеркнул глава Александр Хинштейн.