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НовостиПолитика22 сентября 2026 13:00

Дроны ВСУ нанесли удары по трем магазинам в курском Рыльске

Пострадавших среди жителей нет
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курской области ВСУ нанесли удар по трем магазинам в Рыльске. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

- В результате атак беспилотников в Рыльске загорелась кровля магазина, - рассказал глава Курской области.

Кроме того, вражеские дроны нанесли удары еще по двум магазинам. У одного из них повреждена кровля, на территории другого зафиксированы повреждения пяти автомобилей.

Помимо этого одно транспортное средство повреждено в хуторе Звягин.

- Враг целенаправленно бьет по местам скопления мирных людей. Убедительно прошу местных жителей соблюдать меры безопасности, - подчеркнул глава Александр Хинштейн.