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НовостиПолитика23 сентября 2026 13:04

Дрон ВСУ ударил по частному сектору Курска, ранен мужчина

Повреждены дом, гараж, автомобиль и магазин
Светлана ВОЛКОВА
Мужчину госпитализируют в облбольницу

Мужчину госпитализируют в облбольницу

Фото: Из архива КП..

В результате атаки ВСУ на Курск 23 сентября ранен 50-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, дрон ВСУ ударил по дому в частном секторе Курска. В результате этой атаки повреждены дом, гараж, а также автомобиль и магазин. Произошел пожар.

50-летний Роман Леонидович в это время был в машине. Он получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левого плеча.

Его отвезут в облбольницу, сказал глава региона.