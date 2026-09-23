Дрон ВСУ ударил по частному сектору Курска, ранен мужчина

Мужчину госпитализируют в облбольницу Фото: Из архива КП..

В результате атаки ВСУ на Курск 23 сентября ранен 50-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, дрон ВСУ ударил по дому в частном секторе Курска. В результате этой атаки повреждены дом, гараж, а также автомобиль и магазин. Произошел пожар.

50-летний Роман Леонидович в это время был в машине. Он получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левого плеча.

Его отвезут в облбольницу, сказал глава региона.