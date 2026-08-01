С начала суток 1 августа за медпомощью обратились четверо курян, пострадавших от ВСУ

Ситуация в Курской области остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

1 августа в Курской области в результате атак ВСУ ранены три человека. В том числе пострадали двое мужчин в приграничье, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Так, в селе Вишнево Беловского района Курской области пострадал 62-летний мужчина. В результате атаки беспилотника ВСУ у него закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга и открытая рана головы.

От удара БПЛА ВСУ в Рыльске Курской области ранен 68-летний мужчина. Он получил слепое осколочное ранение левой голени, а также акубаротравму.

Обоим раненым мужчинам на месте оказали медицинскую помощь. Врачи будут наблюдать их амбулаторно, а если понадобится, их перевезут в Курск.

Кроме того, в результате атаки беспилотника ВСУ в Курчатовском районе Курской области ранена 42-летняя женщина. Ее доставили в Курскую областную больницу.

Также 1 августа в Курскую областную больницу обратился мужчина. В субботу утром от удара дрона ВСУ он получил акубаротравму. Это произошло в Брянской области. Врачи будут наблюдать его амбулаторно.

Накануне в Курской области за медицинской помощью обратились еще четыре человека. Они получили ранения в курском приграничье.

С начала суток 1 августа в Курской области уже пять раз объявляли ракетную опасность, в том числе отдельно в приграничных районах - Глушковском, Кореневском и Суджанском. В Глушковском районе Курской области 1 августа уже дважды звучали сирены тревоги.

Опасность атаки беспилотников по всей Курской области сохраняется уже почти двое суток.

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