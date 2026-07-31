"Беспилотник влетел в окно, но я успел присесть": житель Курска чудом уцелел при атаке ВСУ на город

В июле на жилые дома Курска была серия атак Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

КП уже сообщала о массированном налете ВСУ на Курск 19 июля. В городе до сих пор продолжают выявлять повреждения жилых домов, параллельно устраняют разрушения после налета беспилотников. А глава региона Александр Хинштейн рассказал о чудесном спасении жителя, который мог пострадать в результате удара.

Повреждено около 70 квартир

Всего после прилетов в город 19 июля повреждено около 70 квартир. Но данные все еще уточняются и это количество ежедневно растет. Повреждения есть в четырех высотках.

Это три дома в Северном микрорайоне Курска - один на проспекте Дериглазова, два дома на проспекте Победы и один МКД в Северо-Западном микрорайоне на улице Мыльникова. По данным правительства региона, разбитые окна затянули пленкой.

Сейчас поэтапно меняют разбитые стекла, а также оконные рамы, восстанавливают откосы.

- К сожалению, погода внесла свои коррективы в работы по восстановлению поврежденных в Курске домов. Из-за сильного ветра и дождей на время пришлось приостановить высотные работы. Сейчас прогноз благоприятный и подрядчик обещает нарастить темпы, - пояснил губернатор региона Александр Хинштейн временную задержку с работами.

Накануне чиновники провели встречу с жильцами дома по проспекту Дериглазова. У них сейчас больше всего вопросов по ремонту.

Ловкость спасла мужчину от дрона - он успел присесть

В этом доме сильнее всего пострадала квартира курянина Сергея Белева. Он сам едва уцелел. Беспилотник влетел в окно, но мужчина успел присесть.

- Беспилотник влетел в окно, но мужчина успел присесть. Он рассказал, что в соседней комнате от первого взрыва проснулись дети, они были с супругой. К счастью, его близкие не получили ранений, - рассказал Александр Хинштейн.

В квартире рухнула железобетонная конструкция, теперь ждут экспертизу. Пока семья с детьми переехала к родственникам. Теперь рассматривают вариант с арендой, так как узнали, что им положена компенсация.

В городе после этого налета очень сильно повреждены восемь квартир. Их признали непригодными для проживания. Хозяева получат региональную единовременную выплату - по 195 тысяч рублей на каждого прописанного члена семьи. Также собственникам серьезно поврежденных квартир положена компенсация на съемное жилье, пока идет восстановление. Кроме этого, принято решение оперативного штаба на три месяца приостановить начисление платы за коммунальные услуги для этих квартир.

Для оперативной связи и быстрых решений с жильцами самых поврежденных квартир действует специальный чат. В него включены представители курского Фонда капитального ремонта и подрядной организации. Они обязаны реагировать на все обращения людей, пояснили в правительстве региона.

Курян призывают сообщать по номеру 112 о повреждениях жилья, если по какой-то причине они до сих пор не зафиксированы. После звонка в МЧС на место должна выехать муниципальная комиссия и составить акт.

К слову, это был а не единственная атака на жилые дома в Курске в июле. Так, 29 июля, беспилотник врезался в еще один МКД в черте города, а второй упал, не разорвавшись, на территории жилого массива. В результате пострадал 26-летний мужчина. Он получил ожоги.

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