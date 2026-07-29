БПЛА ВСУ атаковали Курск 29 июля: беспилотник ударил в МКД, второй упал на территорию дома, есть раненый

Фото с личной страницы Хинштейна Фото: с личной страницы в соцсети..

Беспилотники ВСУ атаковали Курск 29 июля. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы региона, беспилотник ударил по многоэтажку в одном из микрорайонов города. К сожалению, есть пострадавший. 26-летний мужчина получил термический ожог. На месте ему была оказана первая медицинская помощь.

Все оперативные службы сейчас работают на месте ЧП. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов квартир. Сейчас территория многоэтажки оцеплена. Там все еще работают саперы.

Еще один БПЛА ВСУ упал на территорию многоквартирного дома. Это произошло на проспекте Победы. Там также спецслужбы работают над обезвреживанием беспилотника.

На место ЧП выехал заместитель губернатора — председатель комитета региональной безопасности Курской области Олег Горячев. Жильцам квартир обещают помочь с ремонтными работами по необходимости.

- Ситуацию держу на контроле, - добавил Хинштейн.

Атака ВСУ на жилые дома в Курске идет уже несколько дней подряд. Так, накануне, 28 июля, БПЛА противника попал также в высотку на проспекте Победы. Беспилотник в тот раз не взорвался. В момент удара в квартире, куда влетел аппарат, к счастью, никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

В ночь на 26 июля в Курске и пригороде были повреждены три частных дома.

Уже пости двое суток на территории региона сохраняется авиационная опасность. Ее объявили еще вечером 27 июля, с тех пор отбоя не было. Опасность атаки БПЛА по всей Курской области сохраняется третьи сутки подряд.

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