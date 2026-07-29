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НовостиПолитика29 июля 2026 7:23

Под Курском БПЛА ВСУ повредил здание АЗС

За сутки над регионом сбили 109 беспилотников
Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки, с 09:00 28 июля до 09:00 29 июля, в Курской области сбито 109 беспилотников ВСУ различного типа. 106 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и десять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В Рыльске Курской области повреждена крыша дома.

В селе Песчаное Беловского района - остекление и фасад частного дома, а в деревне Красная Поляна Хомутовского района поврежден автомобиль.

В хуторе Фонов Рыльского района разбит фасад административного здания АЗС.

Ранее КП сообщила, что также ранен 52-летний мужчина в приграничье. Дрон атаковал его автомобиль.