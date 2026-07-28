Атака ВСУ на Курскую область: двое ранены, беспилотник попал в МКД, повреждены объекты энергетики

Опасность атаки БПЛА держится в регионе уже вторые сутки Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 9:00 27 июля до 9:00 28 июля в Курской области сбито 164 беспилотника ВСУ различного типа. 87 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и восемь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в слободе Белой Беловского района Курской области ранен 52-летний мужчина. В поселке Коренево Кореневского района из-за удара дрона ВСУ по автомобилю слепые осколочные ранения получил 57-летний мужчина. Осколки попали ему в правое плечо. Этим двум раненым оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались, сообщили в правительстве региона.

В результате атак в Конышевском и Льговском районах Курской области повреждены объекты энергетики. Сейчас подача электроснабжения восстановлена.

Как сообщала ранее КП, в Курске беспилотник попал в многоквартирный дом. ЧП произошло утром 28 июля на проспекте Победы. Сейчас там проводится обследование квартиры. К счастью, никто не пострадал.

В слободе Белой Беловского района Курской области поврежден автомобиль, а в городе Рыльске - гараж и частный дом.

По всей Курской области уже вторые сутки держится опасность атаки беспилотников. Режим не отменяли с ночи 27 июля. Также сохраняется авиационная опасность. С начала суток 28 июля в приграничном Глушковском районе Курской области уже дважды объявляли ракетную опасность. В последний раз отбой дали в 10.41. по Москве.

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