Атака ВСУ на Курскую область: четыре человека ранены, повреждены МКД и автомобили

По всей Курской области объявлена ракетная опасность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ продолжают активно атаковать приграничную Курскую область. Так, за минувшие сутки, с 9:00 26 июля до 9:00 27 июля, над регионом сбито 114 беспилотников ВСУ различного типа. 108 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и 11 раз беспилотники атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств.

В результате атак ВСУ за сутки пострадали четыре человека. Все раненые - мужчины. Трое из них получили травмы в приграничном городе Рыльске Курской области, сообщил оперативный штаб региона.

Это 36-летний, 39-летний и 51-летний мужчины. Известно, что у 36-летнего мужчины растяжение связок голеностопа, у 39-летнего и 51-летнего мужчин акубаротравма. Четвертый пострадал в селе Мазеповка Рыльского района - у 36-летнего мужчины акубаротравма. Все раненые сейчас находятся на амбулаторном лечении.

В результате атак ВСУ разрушения есть в трех районах Курской области, два из которых относятся к приграничью.

Так, в Рыльске Курской области повреждены остекление и фасад многоквартирного дома и автомобиль. В селе Мазеповка Рыльского района Курской области поврежден трактор. В деревне Маслова Октябрьского района разбиты остекление и крыша сарая.

В селе Песчаное Беловского района Курской области уничтожен автомобиль и повреждено окно летней кухни.

Погибших нет в регионе за минувшие сутки.

Сейчас по всей Курской области объявлена ракетная опасность. Сигналы тревоги прозвучали в 09.19. по Москве. Все жители региона должны сейчас находиться в укрытии. Это могут быть помещения без окон со сплошными стенами в коридоре, ванной, кладовой. На улице можно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. С начала суток 27 июля по всей Курской области уже во второй раз объявляют ракетную опасность. В первый раз сигналы тревоги звучали в пятом часу утра. Тогда режим ракетной опасности сохранялся почти два часа подряд.

Кроме того, с начала суток 27 июля в Курской области сохраняется опасность атаки беспилотников ВСУ. Авиационная опасность держится в регионе с вечера 26 июля.

Ранее КП сообщила, что с утра 27 июля над Курском раздаются звуки взрывов.

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