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НовостиПолитика27 июля 2026 5:44

Над Курском утром 27 июля прогремела серия взрывов

В регионе с начала суток сохраняется опасность атаки БПЛА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе сохраняется опасная обстановка

В регионе сохраняется опасная обстановка

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июля жителей Курска разбудила серия взрывов. Громкие звуки продолжались один за другим примерно с семи часов утра.

В оперативном штабе Курской области напоминают, что в регионе с начал суток 27 июля, уже почти девять часов подряд, действует режим опасности атаки БЛЛА. Кроме того, авиационная опасность сохраняется с вечера 26 июля.

В 04.15. по Москве по всей Курской области была объявлена ракетная опасность. Отбой дали только в 06.07. утра, то есть почти через два часа.

Накануне в Курске и пригороде во время атаки ВСУ были повреждены три дома.