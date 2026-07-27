Над Курском утром 27 июля прогремела серия взрывов

В регионе сохраняется опасная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июля жителей Курска разбудила серия взрывов. Громкие звуки продолжались один за другим примерно с семи часов утра.

В оперативном штабе Курской области напоминают, что в регионе с начал суток 27 июля, уже почти девять часов подряд, действует режим опасности атаки БЛЛА. Кроме того, авиационная опасность сохраняется с вечера 26 июля.

В 04.15. по Москве по всей Курской области была объявлена ракетная опасность. Отбой дали только в 06.07. утра, то есть почти через два часа.

Накануне в Курске и пригороде во время атаки ВСУ были повреждены три дома.