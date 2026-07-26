В Курске и пригороде во время атаки ВСУ повреждены три дома

В регионе сохраняется напряженная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске в результате атак ВСУ повреждено остекление частного дома. Это произошло в минувшие сутки, когда над регионом сбили всего 103 БПЛА ВСУ.

Кроме того, как сообщает оперштаб региона, в деревне Кукуевка Курского района, что недалеко от областного центра, повреждены еще два частных дома и автомобиль.

В посёлке имени Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области повреждена антенна сотовой связи. А в селе Песчаное Беловского района - автомобиль.

В Рыльске ранен 35-летний мужчина. У него рана живота и осколочные ранения, но от госпитализации он отказался.

Кроме того, 25 июля из-за обнаруженного на железнодорожных путях под Курском БПЛА на четыре часа было остановлено движение на станции Конарево недалеко от областного центра.