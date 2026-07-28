Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 июля 2026 7:23

В Курске БПЛА ВСУ 28 июля врезался в высотку

К счастью, никто не пострадал
Светлана ВОЛКОВА

БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом на проспекте Победы в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

ЧП произошло 28 июля утром. Беспилотник ВСУ противника попал в высотку на проспекте Победы, но не взорвался. В момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никого не было. Обошлось без пострадавших.

МЧС эвакуировали жильцов. На месте работают оперативные службы, территория вокруг дома оцеплена. Боевую часть саперы уже обезвредили.

В случае, если пострадало жилье и общедомовое имущество, власти региона обещают помочь в восстановлении.