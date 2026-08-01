"Убегала от дрона": четверо ранены под Курском из-за атак ВСУ

В приграничье снова зафиксированы атаки на частные автомобили Фото: Из архива КП..

Четыре человека ранены в Курской области накануне в результате действий ВСУ в курском приграничье, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В первом случае дрон ВСУ атаковал автомобиль. Это произошло в селе Вишнево Беловского района Курской области. В результате этого удара пострадал 39-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения лица, а также грудной клетки, руки и ног. На месте ему оказали первую помощь. Планировалось, что раненого перевезут в Курскую областную больницу.

В селе Ольховка Хомутовского района Курской области пострадал серьезно 50-летний мужчина. Он получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также слепые осколочные ранения головы, поясницы и левого бедра. Его доставили в областной центр на лечение 31 июля.

Также 31 июля в Рыльскую центральную районную больницу обратилась раненая накануне женщина. 71-летняя курянка из села Благодатное Кореневского района. Пенсионерка ушибла колено. Травму она получила, убегая от дрона. Врачи будут наблюдать женщину амбулаторно.

Кроме того, в Курскую областную больницу обратился 57-летний мужчина из поселка Коренево. Несколько дней назад его машину атаковал вражеский дрон. Курянина госпитализировали с минно-взрывной травмой. Также у него множественные осколочные ранения правого плеча.

Ранее КП рассказала, что в Курске продолжают устранять последствия атаки 19 июля на жилые дома Курска. В городе пострадали несколько многоэтажек, восемь квартир признаны непригодными для проживания, есть раненые.

Сейчас по всей Курской области вторые сутки подряд сохраняется опасность атаки беспилотников. Авиационная опасность сохраняется в регионе с утра 30 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Беспилотник влетел в окно, но я успел присесть": житель Курска чудом уцелел при атаке ВСУ на город (подробнее)

БПЛА ВСУ атаковали Курск 29 июля: беспилотник ударил в МКД, второй упал на территорию дома, есть раненый (подробнее)

Атака ВСУ на Курскую область: двое ранены, беспилотник попал в МКД, повреждены объекты энергетики (подробнее)