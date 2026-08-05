ВСУ 5 августа ударили по предприятию под Курском, госпитализированы четыре человека

Пострадавшие есть в двух приграничных районах Фото: Из архива КП..

5 августа ВСУ нанесли удар по предприятию в приграничном Беловском районе Курской области. В результате ранения получили четыре человека.

Как сообщает правительство региона, пострадали трое мужчин 72, 56 лет и 41 года. Кроме того, ранения получила 39-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее слепое осколочное ранение правой голени. У 72 летнего сотрудника этого предприятия слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летний мужчина получил слепое осколочное ранение челюсти. У 56-летнего пострадавшего черепно-мозговая травма, а также акубаротравма и множественные осколочные ранения.

По предварительным данным раненые - работники предприятия, по которому был нанесен удар. Их госпитализировали в Курскую областную больницу.

Кроме того, 5 августа в приграничном Рыльском районе Курской области мужчина наехал на мину. Это произошло в селе Трошино Рыльского района. 67-летний мужчина ехал там на автомобиле и подорвался, зацепив мину. В результате подрыва он получил тяжелые травмы. Врачи диагностировали у него множественные переломы ребер, перелом позвоночника. Кроме того, у пострадавшего обожжены голова, руки и ноги.

После оказания первой помощи его планируют также доставить в Курскую областную клиническую больницу, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Ранее КП сообщила, что накануне, 4 августа ВСУ нанесли удар по территории еще одного предприятия в Курской области. Это произошло в селе Махов Колодезь Большесолдатского района.

За минувшие сутки над регионом сбили 123 беспилотника ВСУ. С утра 5 августа по всей Курской области действуют режимы опасности атаки беспилотников и авиационной опасности.

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