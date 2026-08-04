ВСУ ударили по объектам энергетики и домам в Курской области

За минувшие сутки, с 9:00 3 августа до 9:00 4 августа, в Курской области сбито 179 беспилотников ВСУ различного типа. 91 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и 15 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщает оперштаб региона.

В результате атак в Рыльском районе Курской области в деревнях Тереховка и Рыжевка разрушены два дома, на хуторе Звягин поврежден грузовик, в селе Щекино — автомобиль и комбайн, а в поселке Марьино - крыша и фасад здания.

В селе Илек Беловского района Курской области в одном доме повреждена крыша, в другом - остекление. В селе Белица поврежден объект энергетики, а в слободе Белой — фасад и окна магазина автозапчастей, фасад, остекление и забор дома.

В поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области поврежден объект энергетики.

В Хомутовском районе Курской области в селе Калиновка повреждены фасад и остекление дома, а также два автомобиля, в селе Жеденовка — остекление дома и автомобиль.

Погибших и пострадавших нет за минувшие сутки.