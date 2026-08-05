ВСУ ударили по территории курского предприятия

В результате атак уничтожен автомобиль повреждена крыша дома Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 4 августа до 9:00 5 августа, в Курской области сбито 123 беспилотника ВСУ различного типа. 59 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и девять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщили в оперативном штабе региона.

В результате атак в селе Махов Колодезь Большесолдатского района Курской области на территории предприятия уничтожен автомобиль.

А в селе Белица Беловского района повреждена крыша дома.

Погибших и пострадавших за прошедшие сутки нет.