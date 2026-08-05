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НовостиПолитика5 августа 2026 9:03

Три человека ранены под Курском в результате атаки БПЛА ВСУ на предприятие

Пострадавшие есть в Беловском районе
Светлана ВОЛКОВА

В Беловском районе в результате атаки БПЛА ВСУ 5 августа ранены три человека, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Беспилотник ВСУ нанес удар по предприятию в селе Малое Солдатское. У 39-летней женщины врачи диагностировали слепое осколочное ранение правой голени. У 72 летнего сотрудника этого предприятия слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины - слепое осколочное ранение челюсти.

На месте им оказали первую помощь. Сейчас на автомобиле "скорой" раненых везут в Курскую областную больницу.