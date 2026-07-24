В Курской области в результате атак ВСУ ранены три человека, один из них наступил на мину

С начала суток в регионе уже четыре раза объявляли ракетную опасность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области из-за атак ВСУ ранены еще три человека, сообщает оперативный штаб региона.

В приграничном селе Щекино Рыльского района Курской области дрон ВСУ 24 июля атаковал территорию предприятия. В результате там ранена 58-летняя женщина.

Женщина получила слепые осколочные ранения правого плеча, а также левой голени. Медики оказали ей необходимую помощь. Пострадавшая будет наблюдаться амбулаторно.

24 июля ЧП произошло также недалеко от Курска, в селе Беседино Курского района. Там 37-летний мужчина наступил на мину. В результате подрыва у него пострадала левая стопа. Мужчине оторвало один палец. Раненого доставили в Курскую областную больницу.

Также 24 июля в Курскую облбольницу обратился пострадавший накануне от удара беспилотника ВСУ еще один мужчина. У 48-летнего пострадавшего - ссадина головы и гематома правого глаза. Он будет наблюдаться амбулаторно.

В оперативном штабе региона предупредили, что противник разбрасывает мины на территории Курской области. Обычно ВСУ маскируют их под предметы обихода.

Из-за этого в ночное время не рекомендуют передвигаться на автомобиле по автодорогам по крайней мере двух районов области — Льговского и Рыльского.

Здесь есть по данным оперштаба региона высокая вероятность возможных дистанционных атак.

Сейчас по всей Курской области уже почти двое суток сохраняется опасность атак беспилотников ВСУ. Ее не отменяли с вечера 22 июля.

Также с утра 24 июля сохраняется авиационная опасность. С начала суток 24 июля в Курской области уже четыре раза звучали сигналы ракетной опасности, в том числе отдельно в приграничных районах — Суджанском и Кореневском.

Накануне за сутки в Курской области сбили 138 БПЛА ВСУ. 23 июля в приграничном селе Песчаное были ранены пять человек, в том числе женщина 65 лет. ВСУ атаковали там административное здание и частные дома.

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