В Курской области ввели ограничения на трассе Льгов — Рыльск из-за угрозы минирования

Опасность минирования есть в Рыльском и Льговском районах области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Оперативный штаб Курской области ввел срочные ночные ограничения на трассе Льгов — Рыльск из-за угрозы минирования.

Оперативный штаб Курской области выпустил экстренное предупреждение для жителей приграничных районов области. В связи с участившимися случаями дистанционного минирования дорог со стороны ВСУ, водителям настоятельно рекомендуют полностью воздержаться от поездок по участку трассы между городами Льговом и Рыльском, а также по всем примыкающим к нему дорогам, ведущим к населенным пунктам. Ограничение действует ежедневно с 23:00 до 06:00.

Ночная угроза: почему ввели запрет

В вечернее и ночное время резко возрастает опасность скрытых атак ВСУ. Проезд по этому маршруту в темное время суток сопряжен с прямой угрозой для жизни, пояснили в оперштабе региона.

ВСУ активно используют дистанционные методы минирования дорожного полотна. Ночью заметить установленное взрывное устройство на скорости практически невозможно.

Игнорирование рекомендаций оперштаба может стоить жизни водителю и пассажирам.

Взрывчатку маскируют под игрушки и гаджеты

Оперштаб обращает особое внимание на то, что военные силы Украины стали часто применять маскировку для взрывных устройств.

Мины маскируют под самые обычные, бытовые предметы обихода - коробки, сумки, игрушки, гаджеты.

Их обычно прячут на обочинах, остановках, съездах с трассы и непосредственно на проезжей части. Главное правило: заметив любой подозрительный или бесхозный предмет, категорически запрещено приближаться к нему, наступать, наезжать колесами или трогать руками.

Алгоритм действий при обнаружении опасности

Власти региона призывают жителей приграничья сохранять максимальную бдительность, особенно во время действия сигналов «Ракетная опасность» или «Опасность атаки БПЛА».

Если вы заметили на дороге странный объект, немедленно прекратите движение.

Отойдите на безопасное расстояние. Не пытайтесь рассмотреть или передвинуть предмет.

Незамедлительно наберите единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112. Подробно опишите местоположение объекта.

Жителей региона просят передать эту информацию родственникам, соседям и знакомым, которые регулярно пользуются дорогами в Рыльском и Льговском районах.