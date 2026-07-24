За сутки над Курской областью сбили 138 БПЛА ВСУ

Сначала суток в регионе уже трижды объявляли ракетную опасность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие стуки, с 09:00 23 июля до 09:00 24 июля, в Курской области сбито 138 беспилотников ВСУ различного типа. Об этом сообщил оперштаб региона.

74 раза за сутки ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 16 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

По всей Курской области уже вторые сутки подряд держится опасность атаки БПЛА, также в регионе сейчас сохраняется авиационная опасность.

С начала суток 24 июля в Курской области уже трижды звучали сигналы ракетной опасности, в том числе один раз отдельно в приграничном Суджанском районе. Накануне, 23 июля в приграничном селе Песчаное были ранены пять человек в результате атак ВСУ, в том числе женщина 65 лет.