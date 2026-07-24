В курском селе при атаке ВСУ ранены пять человек

По уточненным данным, пять человек ранены в селе Песчаное Беловского района в результате атак ВСУ 23 июля. Как сообщает оперштаб региона, там пострадали четверо мужчин - 40, 41, 46 и 53 лет, а также 65-летняя женщина.

Как сообщала ранее КП, женщина получила травму головы и множественные осколочные ранения, а 40-летний мужчина - множественные осколочные, ожог рук и грудной клетки.

46-летний мужчина ранен при атаке ВСУ на частный дом. У него слепые осколочные ранения и серьезная травма позвоночника. Также при атаке ВСУ на дом ранен 41-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения.

53-летний местный житель получил слепые осколочные ранения ног.

Там же от ударов ВСУ уничтожен автомобиль и повреждено административное здание.