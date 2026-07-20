Под Курском ВСУ атаковали магазин: погиб 20-летний житель Мурманска, семь человек ранены

ВСУ ударили по сельской торговой точке, у которой собралась компания молодежи Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате очередной атаки ВСУ на Курскую область сразу семь человек ранены, а молодой парень, 20-летний житель Мурманска погиб. Трагедия произошла в приграничной деревне Малогнеушево Рыльского района Курской области. Молодежь отдыхала возлел местного магазина. В торговую точку, возле которой собралась компания, ударили ВСУ. В результате также ранены семь человек. У двух 17-летних, 18-летнего, 21-летнего парней, 18-летней, 25-летней девушек и 38-летней женщины врачи диагностировали множественные осколочные ранения. Всем оказали первую медицинскую помощь.

Кроме того, в течение последних суток в селе Заолешенка Суджанского района ранен 39-летний мужчина, а в Рыльске — 19-летняя девушка. У девушки незначительные травмы, врачи оказали ей первую помощь и будут наблюдать амбулаторно, сообщил глава региона Александр Хинштейн. У мужчины - множественные слепые осколочные ранения. Его планировали перевезти в больницу.

Кроме того, в результате атак ВСУ в поселке Селекционный Льговского района уничтожен автомобиль.

Серьезные разрушения есть в Рыльском районе Курской области. Так, городе Рыльске повреждены кровля гаража и частный дом. В селе Кострова Рыльского района Курской области - крыша, остекление, а также стена зерносушильного комплекса, зерноочистительная машина и зерносушилка. В хуторе Фонов поврежден платежный терминал на заправке. В деревне Рыжевка уничтожены сарай, а также автомобиль и частный дом.

В селе Верхний Реутец Медвенского района Курской области произошел обрыв линии электропередач. Электроснабжение там пока подключено по резервной схеме.

В слободе Белой Беловского района Курской области ВСУ ударили по трем административным зданиям, там повреждены остекление, фасад и входная дверь.

Напомним, накануне, рано утром 19 июля, ВСУ атаковали высотки в разных районах Курска, а во Льгове Курской области ударили по магазину и автобусу. Всего в результате этой атаки в Курске ранены три человека - 36-летний мужчина, и женщины 69 и лет и 41 года. В городе повреждены десять высоток и 34 автомобиля.

Во Льгове 32-летний мужчина получил осколочные ранения правых руки и ноги, а 47-летний мужчина осколками ранен в спину и левую голень. Там же 40-летний гражданин Республики Беларусь получил множественные осколочные ранения бедра и поясницы. Кроме того, пострадал водитель автобуса, по которому ударил беспилотник ВСУ.

Всего в период с 09:00 19 июля до 09:00 20 июля в Курской области сбито 145 беспилотников ВСУ различного типа. 33 раза за сутки ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 24 раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

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