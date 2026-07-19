Число пострадавших от удара ВСУ по Курской области выросло до десяти человек

Все пострадавшие госпитализированы на лечение в Курск, сообщили местные власти Фото: Из архива КП..

Число пострадавших мирных жителей при ударе ВСУ по Курской области выросло до десяти человек, сообщил 19 июля губернатор региона Александр Хинштейн.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ нанесли массированные удары по региону. Раненые есть в Курске и Льгове. Один из пострадавших - гражданин Республики Беларусь. В областном центре повреждены по предварительным данным девять высоток и 34 автомобиля в разных районах города, а во Льгове был удар по автобусу, а также остановке и магазину.

В Курске во время ночной атаки ранены три человека - 36-летний мужчина, и женщины 69 и лет и 41 года.

На два человека выросло число раненых в результате атаки ВСУ на Льгов Курской области. По уточненной информации, 32-летний мужчина получил осколочные ранения правых руки и ноги, а 47-летний мужчина — осколочное ранение спины и левой голени.

Их доставили на лечение в Курск. Всего в результате атак ВСУ ранены десять человек в Курске, во Льгове, а также на автодороге в Рыльском районе, там 28-летний мужчина наступил на взрывное устройство и сейчас находится в тяжелом состоянии. Состояние еще двоих раненых в Курской области врачи также оценивают как тяжелое.

С четырех часов утра в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. По всему региону одна за другой звучат сирены ракетной опасности - с начала суток их дали уже три раза. В апоследний раз отбой ракетной опасности дали в 13.47. по Москве.

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