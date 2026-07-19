Атака на Курскую область 19 июля: ВСУ ударили по МКД, автобусу и магазину, есть раненые

В Курске повреждены высотки в разных районах города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

БПЛА ВСУ атаковали Курск и районный центр Льгов Курской области 19 июля, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По предварительной информации, беспилотники ВСУ ударили в четыре многоквартирных дома в Курске.

На улице Мыльникова, в Северо-западном микрорайоне Курска, повреждены квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах. На проспекте Дериглазова, в Северном микрорайоне, в двух домах повреждены фасады, а на проспекте Победы из-за атаки загорелась квартира. Есть также повреждения автомобилей.

Жильцы этих домов, по данным оперативного штаба региона, были эвакуированы. Пока известно об одной пострадавшей — из-за взрывной волны женщина получила акубаротравму. Ей оказывают первую медицинскую помощь, врачи примут решение о госпитализации.

На месте ударов сейчас работают оперативные службы. Как только они завершат работу, начнется подомовой обход. Курские власти пообещали всем собственникам пострадавшего имущества оказать помощь и отремонтировать поврежденные дома. На время ремонта жильцов разместят в ПВР или же компенсируют аренду жилья.

Во Льгове Курской области ВСУ ударили по автобусу, а также продуктовому магазину и остановке. Ранены водитель автобуса и мужчина, который в момент удара стоял рядом с магазином. Им сейчас также оказывают первую медицинскую помощь. Один из пострадавших — иностранец. Это 40-летний гражданин Беларуси.

Информация по повреждениям 19 июля в Курской области сейчас еще уточняется.

Накануне, 18 июля, ВСУ нанесли удар на энергообъект под Курском в результате в регионе були обесточены более 46 тысяч потребителей в пяти районах области. В тот же день на заправке в райцентре Льгов Курской области был ранен мужчина в результате атаки БПЛА ВСУ. Он получил слепые осколочные ранения левой ноги. 55-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь.

Утром 19 июля курские власти напомнили жителям региона правила поведения при воздушном нападении и атаке беспилотников.

Они сообщили, что нельзя снимать и размещать в сети Интернет работу ПВО.

Если вы слышите пулеметные очереди, то это ведут огонь по БПЛА расчеты мобильных огневых групп. В этот момент нельзя подходить к окнам, нужно пройти в укрытия. При обнаружении обломков БПЛА нельзя приближаться к ним и трогать. Нужно звонить по телефону 112.

Сейчас по всей Курской области уже почти пять часов подряд держится режим опасности атаки беспилотников. Кроме того, ночью по всей Курской области звучали сирены тревоги - отбой дали в 01.07. по Москве.

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